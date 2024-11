Edifício comercial é revitalizado com sistema construtivo em aço

A avenida Nova York, em Porto Alegre, ganhou um novo olhar com a revitalização do Edifício Comercial New York 364, projeto com soluções contemporâneas do escritório Corteo Arquitetos. Respeitando o passado e atendendo ao presente, o empreendimento exemplifica a integração entre tradição e inovação. De acordo com Dariana Tessari, do Corteo Arquitetos, escritório responsável pelo projeto, preservar a essência do conjunto arquitetônico foi o maior desafio do projeto.

"Era crucial manter a história da edificação, respeitando a altura e o desenho das antigas aberturas. Além disso, tivemos que integrar novos materiais, uma exigência do cliente preocupado em ampliar as possibilidades de locação de um imóvel que estava desocupado há anos."

Uma das características mais marcantes do projeto foi a utilização do sistema construtivo em aço na renovação do edifício. "Optamos por estruturas metálicas e vidro, pois são materiais alinhados a uma arquitetura moderna e inovadora, além de serem sustentáveis e oferecerem vantagens significativas em termos de rapidez e eficiência na execução", destaca Dariana.

Outro ponto do projeto foi a criação de uma "caixa de luz" com o uso do aço e do vidro, proporcionando estética e vantagens funcionais. "A entrada abundante de luz natural realçou a sensação de amplitude e modernidade, estabelecendo uma conexão visual entre os espaços interno e externo, tornando o edifício mais acolhedor e contribuindo para uma maior eficiência energética", pontua a arquiteta.

Por se tratar de um bairro patrimonial de Porto Alegre, a integração do novo design com o contexto arquitetônico foi fundamental. "O aço, com sua versatilidade e aparência neutra, facilitou a harmonização com elementos históricos", explica Dariana, acrescentando que a sua utilização permitiu que o desenho se destacasse de maneira sutil, sem competir com o entorno, criando um diálogo enriquecedor entre passado e presente.

"O sistema construtivo em aço também colaborou significativamente ao proporcionar grande flexibilidade no layout interno do espaço comercial. Essa característica permitiu adaptações rápidas para diversas necessidades de locação, como lojas, escritórios e espaços multifuncionais", acrescenta a arquiteta, informando ainda que a estrutura metálica oferece a possibilidade de modificações futuras sem grandes intervenções, facilitando a transformação do espaço de acordo com as demandas do mercado.

O compromisso com a sustentabilidade também foi prioridade no projeto desenvolvido pelo escritório Corteo. "O que mais nos motiva ao utilizar o sistema construtivo em aço é o fato de ser 100% reciclável e reutilizável inúmeras vezes", pondera a arquiteta, acrescentando que acredita que a abordagem apresentada por esse projeto é o futuro da construção civil, por conta principalmente da redução significativa dos impactos ambientais.