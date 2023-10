Problemas urbanos registrados no Rio Grande do Sul geram união do setor

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) lançou a campanha "SOS Chuvas - Enchente Vale do Taquari" em prol da reconstrução das cidades atingidas pelas fortes chuvas resultantes do ciclone extratropical que provocaram a cheia do rio Taquari.

A ação tem o apoio da cadeia produtiva da construção civil e da indústria gaúcha, através da Federação das Indústria do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). O suporte de empresas e indústrias tem ocorrido por meio de doações financeiras ou doações de materiais e serviços. São parceiros também da ação o Sinduscom do Vale do Taquari e o Sinduscon de Caxias. Informações para colaborar podem ser obtidas pelos e-mails [email protected] ou [email protected] . O projeto deve gerar a construção de, aproximadamente, 270 casas temporárias.