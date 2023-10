Tendência de alta no turismo de Porto Alegre impulsiona empreendimentos com conveniência

Apesar de ser a capital do Estado, Porto Alegre não é conhecida por ser a principal cidade turística do Rio Grande do Sul - o destino mais visitado costuma ser a Serra Gaúcha. Isso, no entanto, vem mudando, à medida que a Capital se concretiza como um dos municípios brasileiros que mais recebe eventos internacionais.

Observando este cenário, a incorporadora Cyrela Goldsztein apresenta ao mercado o projeto 24/SE7E, no bairro Bela Vista, inspirado em exemplo de Dubai.

"Porto Alegre está mudando, e quem está fazendo esta mudança não somos nós. É uma mudança estrutural", afirma o CEO da Cyrela Goldsztein, Rodrigo Putinato. Ele cita as reformas no Cais Embarcadero e na orla, além da quantidade de shows musicais que a cidade vem recebendo e do evento de inovação South Summit, marcado para ocorrer novamente em 2024.

Putinato cita as reformas no Cais Embarcadero e na Orla e shows como fatores que têm atraído turistas. Foto: Divulgação/JC

A Cyrela também observa que essas novidades da capital gaúcha são um atrativo para que turistas que planejam visitar a Serra Gaúcha passem pelo menos uma noite em Porto Alegre. "Vemos que os visitantes, quando vêm para o Estado, pensam em passar uma noite em Porto Alegre", afirma Putinato.

O CEO ainda conclui: "Se a gente tiver turistas que passem pelo menos uma noite em Porto Alegre, já seria muito, pois o fluxo de turistas para a Serra é muito grande".

O projeto 24/SE7E busca explorar esta nova tendência turística que vem sendo observada na Capital. Como o próprio nome propõe, o empreendimento contará com serviços personalizados 24 horas, nos sete dias da semana.

O projeto tem Valor Geral de Vendas de R$ 120 milhões e será construído no bairro Bela Vista, na esquina da Lucas de Oliveira com Casemiro de Abreu. A torre residencial terá 186 unidades, divididas entre studios e apartamentos de um dormitório, de 25 m² a 50 m², entregues mobiliados e decorados. A área condominial contará com coworking, espaço gourmet, fitness, hall social, piscina no rooftop e salão de festas com lounge externo.

O 24/SE7E apresenta oportunidades para investidores para adquirirem uma unidade inteira ou cotas. A Cyrela Goldsztein fará um aporte inicial para o capital de giro e garantirá o aluguel nos seis primeiros meses. Além disso, o empreendimento terá gestão completa da Charlie, que se encarregará desde a precificação até a locação, com a utilização das principais plataformas do segmento no Brasil e no mundo, como Airbnb e Booking. Os rendimentos são distribuídos aos proprietários mensalmente pelo Charlie.