Porto Alegre licencia projetos que somam R$ 10 bilhões

Porto Alegre aprovou, de janeiro a agosto, 1.447 novos projetos de construção, incluindo comércio, indústria e habitação, de acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. A Zona Sul é a região com o maior número de canteiros de obras em bairros como Hípica, Ipanema, Belém Novo e Belém Velho. Também se destacam os bairros Bom Jesus, Mário Quintana e Partenon.

"A indústria da construção civil tem um papel de extrema relevância na economia de Porto Alegre. Só no primeiro semestre deste ano, licenciamos cerca de R$ 10 bilhões em novos investimentos, em valor geral de vendas. Além disso, é um setor de extrema relevância no desenvolvimento social, porque gera inúmeros empregos de diversas camadas da sociedade, desde o pedreiro ao engenheiro", pontua o secretário de Meio Ambiente da Capital, Germano Bremm.

Rodrigo Putinato, CEO da Regional Sul da Cyrela Goldsztein, diz que a empresa está em constante observação em relação ao comportamento do mercado. "Porto Alegre é uma cidade inovadora, sustentável e acolhedora. Atualmente, há uma alta demanda por imóveis em todos os segmentos e em diferentes regiões da cidade. Seguimos otimistas com o mercado gaúcho e porto-alegrense e, por isso, estimamos um volume forte de lançamentos na Capital nos próximos anos, assim como aconteceu recentemente", adianta ele. O foco é atuar em mercados com demanda, onde os produtos se encaixam para suprir a necessidade e o desejo de compradores e investidores e que, ao mesmo tempo, atenda as premissas financeiras da companhia. Um desses exemplos é o complexo do Nova Olaria, na Cidade Baixa.

O mall, na rua Lima e Silva, está em processo de revitalização e ampliação e irá contar também com dois edifícios residenciais de arquitetura contemporânea.

O prazo estimado para a finalização de todas as etapas é de 36 meses. Em conjunto com a Dallasanta, proprietária e administradora do mall, foi realizada uma parceria com o Mercado Paralelo, que fará a curadoria e co-gestão das futuras operações do espaço.

"A região tem uma localização privilegiada, está próxima a grandes áreas verdes, como o Parque Farroupilha, e de um amplo mix de comércio e serviços, atributos cada vez mais valorizados por quem está em busca de um novo lar e também a fim de investir no mercado imobiliário. O bairro é moderno e está em constante evolução, por isso a Cyrela Goldsztein vê enorme potencial para empreendimentos em toda esta região. Acreditamos na construção de novos empreendimentos e em alinhamento com a recuperação de espaços icônicos, como ocorre no Nova Olaria", justifica Putinato.

O Brasil viveu há pouco tempo um cenário de juros baixos e agora este cenário se inverteu. A demanda da cidade continua existindo, conforme o CEO, mas a empresa sempre monitora os números para entender o momento da compra de imóveis pelos porto-alegrenses. "Ainda encontramos oportunidades para desenvolver novos produtos", prevê. Na Capital, a Cyrela Goldztein aposta em lançamentos cujo valor geral de vendas (VGV) é de, aproximadamente, R$ 400 milhões. Para 2023, a perspectiva é de somar sete lançamentos, com estimativa de VGV de