Maio caótico é seguido de junho com recordes

O polo automotivo da avenida Ceará deve sofrer impacto com o fechamento de revendas. Um dos exemplos é a Sun Motors, que saiu da região. Os esforços agora irão se concentrar na unidade da avenida Ipiranga e em lojas itinerantes.

No final de semana de 12 a 14 de julho, a Sun Motors realizou um evento no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves e, de 9 a 17 de agosto, a concessionária fará exposição de carros Kia no Festival de Cinema de Gramado. "Nossa segunda unidade será uma unidade móvel", conta a diretora Juliana Fürstenau. Também a concessionária de motos da Suzuki entrará em um ponto móvel, na Zona Sul.

"Essa estratégia vai se intensificar a partir desse momento", explica Juliana. O objetivo é manter o quadro de 65 colaboradores. Hoje, a equipe da área de vendas, administrativo e pós-venda está na loja física da Zona Leste. A Sun Motors mantém uma oficina móvel, que se desloca no Estado conforme a necessidade dos consumidores.

No mês de maio, as vendas de veículos e motos no Rio Grande do Sul despencaram em razão dos estragos nas estradas que inviabilizaram as entregas no Estado e do fechamento do Detran, que só retornou no dia 27 de maio. "Maio não existiu. Parte do Estado estava alagado, havia dificuldade de acesso e o Detran ficou inoperante por quase todo o mês", detalha o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Rio Grande do Sul (Sincodiv), Jefferson Fürstenau. O represamento e a necessidade de reposição de veículos perdidos nas enchentes turbinaram as vendas de junho, que foi o melhor mês dos últimos seis anos, segundo dados do Sincodiv-RS. No mês, foram emplacados 18,5 mil no Rio Grande do Sul, enquanto a média é de 14 mil a 15,5 mil ao mês.