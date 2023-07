Recorte especial da pesquisa será publicado pelo GeraçãoE

Um recorte especial da pesquisa Os gaúchos e Consumo foi realizado para o público do GeraçãoE, plataforma de empreendedorismo do Jornal do Comércio. O conteúdo será publicado na semana que vem e mostrará os desafios de oferecer produtos de uma forma que contemple tanto os jovens quanto os mais velhos.

Afinal, é fácil levar a terceira idade para o virtual? E quais os gatilhos que fazem a gurizada ir para a loja física? Essas respostas estarão no GE da próxima quinta-feira, dia 20 de julho.

Resultados preliminares apontam que, entre os mais jovens, o uso diário de aplicativos para entretenimento (60,5%), músicas e shows (47,3%) e deslocamentos/transporte (36,8%) está consolidado e representa praticamente o dobro dos percentuais encontrados na faixa mais elevada para as mesmas atividades e frequência (diária).

A parcela jovem é mais adepta ao "showrooming" e ao "clica e retira", quando comparado com a faixa mais elevada, e aponta ser menos dependente do vendedor para efetuar compras online na loja. Além disso, na amostra do público mais jovem, as compras online aparecem como preferenciais para 51,2% dos respondentes (este percentual é de 39% no público mais maduro).

Em relação ao estado civil, a grande maioria da parcela mais jovem da amostra é solteira (68,2%). Na faixa acima de 50 anos, este número cai para 18,3%.