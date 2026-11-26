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Publicada em 26 de Novembro de 2026 às 15:49
A parceria entre a Melnick e a urbanizadora Arcádia prepara o seu décimo empreendimento a ser lançado no Litoral Norte. Será o Poente, com investimento previsto pela Arcádia de R$ 80 milhões para a sua implantação às margens da Estrada do Mar, em Osório, tendo a Lagoa do Passo, com 400 metros lineares às suas margens, como protagonista. A imagem é uma projeçãoMelnick/Divulgação/JC