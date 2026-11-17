Ao longo do próximo ano, o Grupo Casa Nova, incorporadora e construtora de Santa Cruz do Sul, pretende iniciar as obras da primeira etapa de um bairro planejado na região do Tomazetti, em Santa Maria, na Região Central do Estado. O projeto prevê 200 lotes residenciais e comerciais horizontais. Segundo a diretora comercial da empresa, Amanda Passos, serão investidos pelo menos R$ 35 milhões na urbanização dessa fase, cujo Valor Geral de Vendas (VGV) é estimado em R$ 70 milhões.

Entre 2026 e 2027, o Grupo Casa Nova prevê investir pelo menos outros R$ 100 milhões no avanço do Pulse, seu primeiro condomínio no Litoral Norte, em Capão da Canoa, além de R$ 5 milhões na aquisição de maquinário e da modernização de suas operações.



"Desde 2023 estamos executando uma expansão para outras regiões do Estado. A empresa iniciou há 35 anos como uma loja de materiais de construção em Santa Cruz do Sul e, desde o início, meu pai fazia questão de ir agregando atividades e criando um ecossistema propício para o crescimento do nosso grupo e de outras empresas da cidade. Quando entramos no mercado da construção no Litoral, por exemplo, outras empresas da nossa região também chegaram. O nosso objetivo continua sendo avançar, mas não só. Chegamos sempre levando soluções para as novas localidades", aponta a diretora.

Em Santa Maria, o Grupo Casa Nova promete uma solução inédita, em um bairro planejado, sem muros. Gilberto Scalabrin/Grupo Casa Nova/Divulgação/JC

No caso de Santa Maria, o Grupo Casa Nova promete uma solução inédita: um bairro planejado, sem muros, com um pulmão verde, segurança e infraestrutura adequada para famílias. Chegará a 400 lotes em uma área de 34 hectares. A estimativa é de que o projeto seja lançado em 2027, com início das obras, e entrega até 2030.

Ainda em Santa Maria, o grupo adquiriu outras duas áreas e está em fase de desenvolvimento de projetos. Serão 53 hectares. Em uma dessas áreas, no bairro Uglioni, o plano, ainda não finalizado, é desenvolver um loteamento residencial e comercial, com a presença de construções também verticais. Na terceira área, ainda com a localização não divulgada, o plano é um novo condomínio horizontal fechado, a exemplo do que a empresa já desenvolveu no Vista de São José, primeiro condomínio fechado de luxo em Santa Maria.

A empresa apresentou, no último mês, o seu plano de investimentos para a cidade da Região Central do Estado e projeta movimentar, ao final dos três projetos, R$ 500 milhões em VGV.



Avanço no Litoral





Em outro braço da expansão, avança o condomínio resort Pulse, em Capão da Canoa. Neste ano, são desembolsados R$ 50 milhões nas obras e, em 2027, outros R$ 50 milhões para a finalização do empreendimento, orçado em R$ 125 milhões de aporte e com entrega prevista para dezembro do próximo ano. Serão 750 lotes, dos quais 100 ainda estão em comercialização.

“É o nosso primeiro empreendimento no Litoral e, como faz parte da nossa cultura, buscamos levar soluções para as localidades onde atuamos. Em Capão da Canoa, por exemplo, contribuímos com melhorias na rede de esgoto, assim como fizemos em uma região de Gramado. Já em Santa Cruz do Sul, levamos água a uma área da cidade”, comenta Amanda.

A diretora adianta que estão em fase de estudos ambientais outras três áreas entre Capão da Canoa e Osório. Há desenvolvimento de projetos ainda em São Leopoldo, Gramado e Santa Cruz do Sul.

Além disso, a empresa segue atuando no varejo de materiais de construção e no aluguel de maquinário para terceiros, especialmente para obras públicas. Neste setor, o Grupo Casa Nova investiu R$ 5 milhões em 2026 na aquisição de quatro novas máquinas e no desenvolvimento de um aplicativo próprio. O app permite aos clientes, por exemplo, aferir a produtividade dos equipamentos durante a execução de projetos.

