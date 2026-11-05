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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 13:43

Construtora estreia na Região Metropolitana com torre de saúde e bem-estar

Prédio corporativo da construtora Bolis. O Vivace fica em Gravataí.

Prédio corporativo da construtora Bolis. O Vivace fica em Gravataí.

Bolis/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Com investimento previsto de R$ 24,5 milhões, a construtora Bolis, de Marau, no norte gaúcho, deu início às fundações de seu primeiro empreendimento na Região Metropolitana de Porto Alegre. Batizado de Vivace, o edifício corporativo será dedicado às áreas de saúde e bem-estar e ficará localizado na Rua Benjamin Constant, no Centro de Gravataí. A conclusão da obra está prevista para junho de 2029.

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