Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAnuário de InvestimentosVarejo/serviços

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 16:43

Unimed Pelotas investe em tecnologia e novas estruturas

Projeção da clínica de diagnóstico por imagens, onde ficará o PET CT, junto à sede da Unimed Pelotas.

Projeção da clínica de diagnóstico por imagens, onde ficará o PET CT, junto à sede da Unimed Pelotas.

Unimed Pelotas/Divulgação/JC
Compartilhe:
Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A reta final de 2026 marca, como define o presidente da Unimed Pelotas, Maurício Goldbaum Junior, um período de colheita dos grandes investimentos realizados pela cooperativa. Com aportes próprios que somam R$ 41,5 milhões, a Unimed Pelotas prepara um salto na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população do Sul do Estado. A esse movimento soma-se outro anúncio importante, feito nesta semana: a cooperativa será a responsável pela gestão do futuro senior living que a Joal Teitelbaum construirá no bairro Quartier, em Pelotas.

Notícias relacionadas