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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 06:00

Retomada de usina de etanol aquece rota logística pelo Rio Uruguai

Usina de de etanol em Porto Xavier, no Noroeste gaúcho.

Usina de de etanol em Porto Xavier, no Noroeste gaúcho.

Prefeitura de Porto Xavier/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A via logística do Rio Uruguai foi decisiva para que o empresário Fabiano Moreira, sócio da empresa mineira G2X Usinas, definisse a compra e a reativação de uma usina de etanol paralisada desde 2023, em Porto Xavier, no Noroeste gaúcho. A empresa investe R$ 15 milhões para retomar a produção no espaço, antes operado pela Coopercana. A perspectiva é de que esteja operando em agosto de 2027.

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