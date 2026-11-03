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Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 06:00

Rede Gambino investe em nova linha de conveniência na Serra

Projeção de loja da Gambino em Caxias do Sul.

Projeção de loja da Gambino em Caxias do Sul.

Rede Gambino/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Quem está acostumado a encontrar a marca Gambino apenas nos postos de combustíveis da Serra Gaúcha terá de se habituar a uma nova realidade: a presença da rede também no varejo. Com investimentos de R$ 18 milhões previstos para o período entre 2026 e 2027, a empresa planeja abrir dez novas lojas de conveniência na região, com conceito próprio e, em sua maioria, independentes de postos de combustíveis.

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