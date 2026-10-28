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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:22

Madeireira deverá dobrar produção de planta industrial em Venâncio Aires

Fábrica de pellets de madeira deverá passar por expansão em fevereiro de 2027

Fábrica de pellets de madeira deverá passar por expansão em fevereiro de 2027

Haas Madeiras/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A Haas Madeiras, de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, deverá expandir sua planta industrial nos próximos meses. Com isso, deverão ser dobradas as produções de pellets e de pallets de madeira. O valor do investimento não foi anunciado pelo diretor da empresa, Junior Haas, que detalhou a iniciativa ao Jornal do Comércio.

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