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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:51

Hotel Alpestre inicia novo ciclo de investimentos ao completar 40 anos

Hotel Alpestre, em Gramado, recebe investimentos.

Hotel Alpestre, em Gramado, recebe investimentos.

Hotel Alpestre/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
No ano em que completa quatro décadas de atuação em Gramado, o Hotel Alpestre iniciou, nesta semana, a temporada de Natal Luz com expectativa de superar 90% de ocupação. Ao mesmo tempo, planeja uma nova etapa de qualificação e atualização das instalações, após concluir um ciclo de investimentos de R$ 18 milhões iniciado há quatro anos. Entre 2026 e 2028, o diretor Adriano Tissot prevê outros R$ 10 milhões em aportes.

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