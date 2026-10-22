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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 16:43

Empreendimento em Lajeado une sustentabilidade e contato com a natureza

Projeção do novo empreendimento da construtora Bastian & Braun Incorporadora no bairro Hidráulica, em Lajeado, no Vale do Taquari. Trata-se do edifício misto Botanique.

Projeção do novo empreendimento da construtora Bastian & Braun Incorporadora no bairro Hidráulica, em Lajeado, no Vale do Taquari. Trata-se do edifício misto Botanique.

Bastian & Braun/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Avançam as obras estruturais do Botanique, novo edifício misto da Bastian & Braun Incorporadora no bairro Hidráulica, em Lajeado. Com investimento de R$ 14 milhões, o empreendimento aposta na valorização do contato com a natureza como seu grande diferencial.

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