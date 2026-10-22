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CapaAnuário de InvestimentosImóveis

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 13:57

Construtora projeta empreendimento de R$ 80 milhões em Canoas

No novo terreno na Avenida Inconfidência, em Canoas, a Flex Construtora fará novo projeto habitacional enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida.

No novo terreno na Avenida Inconfidência, em Canoas, a Flex Construtora fará novo projeto habitacional enquadrado no programa Minha Casa, Minha Vida.

Sthefany Giovana dos Santos/Flex/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A partir da aquisição de um terreno na Avenida Inconfidência, na região central de Canoas, a Flex Construtora e Incorporadora anuncia que investirá R$ 80 milhões em um novo projeto habitacional enquadrado nas faixas três e quatro do programa Minha Casa, Minha Vida. A previsão é de que o projeto, ainda sem nome definido, seja lançado no final de 2027.

O terreno tem 5,8 mil metros quadrados e deve dar lugar a um empreendimento com aproximadamente 400 apartamentos, com Valor Geral de Vendas (VGV) previsto de R$ 120 milhões.

A construtora tem atualmente três prédios residenciais em execução no município. Em Guaíba, também constrói um edifício. Somados, representam R$ 136 milhões em investimentos, com R$ 220 milhões de VGV em 575 apartamentos. São 580 empregos diretos gerados entre as obras.

De acordo com o CEO da Flex, Matheus Oliveira, a aquisição do novo terreno em Canoas faz parte da estratégia de crescimento da empresa na região que tem alto potencial de desenvolvimento.

“Temos uma operação consolidada na cidade e três empreendimentos em diferentes etapas de execução. Esse novo projeto amplia a nossa capacidade de atender ao mercado sem perder de vista a disciplina financeira e a qualidade da entrega”, afirma.

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