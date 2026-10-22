Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAnuário de InvestimentosHospedagem

Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 13:32

Laghetto inicia operação no Salgado Filho na próxima segunda-feira

Hotel Laghetto Aeroporto de Porto Alegre

Hotel Laghetto Aeroporto de Porto Alegre

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A partir da próxima segunda-feira, dia 26, o hotel Laghetto no Aeroporto Salgado Filho inicia suas operações em formato soft opening, aceitando reservas exclusivamente via balcão. O empreendimento, que é uma parceria com a Zandona e Renda, marca a conclusão de um investimento de R$ 65 milhões - sendo R$ 40 milhões aplicados apenas no último ano de obras, iniciadas em junho de 2024. Ainda não há uma data definida para a inauguração oficial.

Notícias relacionadas