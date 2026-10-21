Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAnuário de InvestimentosDesenvolvimento

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:17

Invest RS chega a 100 projetos de investimentos monitorados no Estado

Invest RS teve 13 novos projetos incluídos somente em setembro

Invest RS teve 13 novos projetos incluídos somente em setembro

ALEXANDRE ELMI/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
O quinto relatório mensal de monitoramento da Invest RS, referente ao mês de setembro, aponta um crescimento de 25% no valor estimado dos investimentos de empresas no Rio Grande do Sul. O levantamento também registra um marco inédito desde o início do acompanhamento: a carteira da agência chegou a 100 projetos com facilitação da Invest RS. Somados, eles representam um potencial de geração de 92,4 mil empregos diretos e indiretos.

Notícias relacionadas