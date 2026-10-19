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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:58

FCC investe R$ 20 milhões em fábrica de material inédita na América Latina

Nova fábrica de ETPU da FCC em Campo Bom iniciou as operações em setembro

Nova fábrica de ETPU da FCC em Campo Bom iniciou as operações em setembro

FCC/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A FCC, indústria de ciência dos materiais, investiu R$ 20 milhões em uma nova fábrica na sua planta industrial em Campo Bom, no Vale do Sinos. A estrutura, que começou a operar no início de setembro, é a primeira a produzir E-TPU (Poliuretano Termoplástico Expandido) na América Latina, uma matéria-prima altamente utilizada em entressolas de calçados esportivos e casuais.

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