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CapaAnuário de InvestimentosIndústria

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 07:00

Empresa da Serra investe quase R$ 20 milhões no desenvolvimento de equipamentos

Subestação desenvolvida pela Magnani

Subestação desenvolvida pela Magnani

Magnani/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
São finalizados neste mês, para entrega a clientes como condomínios horizontais no Rio Grande do Sul Santa Catarina, quatro conjuntos de Sistema de Armazenagem de Energia em Baterias (BESS) desenvolvidos pela Magnani, empresa de Caxias do Sul, em parceria com a WEG.

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