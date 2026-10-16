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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 12:29

Hospital de Passo Fundo aposta na modernização com aportes de R$ 30 milhões

Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo.

Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo.

HSVP/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter

Começou a operar em agosto, no centro cirúrgico do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, um novo robô Mako, especializado em cirurgias de joelho e quadril. A nova plataforma se soma a outras duas, já operando nas cirurgias robóticas da instituição, como o Cori, utilizado em cirurgias de joelho, e o Versius, empregado em diferentes especialidades, entre elas ginecologia e cirurgia pélvica, coloproctologia, urologia, cirurgia torácica, oncológica e cirurgia geral.

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