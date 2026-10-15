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CapaAnuário de InvestimentosLitoral Norte

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 08:46

Bairro horizontal em Torres prevê R$ 800 milhões em investimentos

A urbanizadora Bloque, de Taquara, e a incorporadora R Dimer, do Litoral Norte, anunciaram a criação de um bairro horizontal de 170 hectares em Torres, no Litoral, na região de Salinas.

A urbanizadora Bloque, de Taquara, e a incorporadora R Dimer, do Litoral Norte, anunciaram a criação de um bairro horizontal de 170 hectares em Torres, no Litoral, na região de Salinas.

Bloque e R. Dimer/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A urbanizadora Bloque, de Taquara, e a incorporadora R Dimer, do Litoral Norte, anunciaram a criação de um bairro horizontal de 170 hectares em Torres, no Litoral Norte, na região de Salinas. Com investimento previsto total de R$ 800 milhões no masterplan, com valor geral de venda previsto de R$ 1,1 bilhão, a ideia dos empreendedores é criar uma nova centralidade no município, incluindo áreas de usos público e privado. O empreendimento ainda não teve seu nome divulgado.

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