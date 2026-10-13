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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 17:12

BNDES libera R$ 150 milhões em crédito para usina de biodiesel Soli3

Obras já receberams R$ 150 milhões em recursos próprios e R$ 650 milhões em linhas de crédito

Obras já receberams R$ 150 milhões em recursos próprios e R$ 650 milhões em linhas de crédito

Soli3/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A usina de biodiesel Soli3, em construção em Cruz Alta, obteve mais R$ 150 milhões em financiamento. O crédito, anunciado nesta terça-feira (13) pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), integra o conjunto de recursos destinados à implantação da unidade industrial, cujo investimento total está projetado em R$ 1,25 bilhão.

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