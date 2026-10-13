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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 16:24

CIEE-RS inaugura sede em Cachoeira do Sul e triplica área de atendimento

Novas instalações do CIEE-RS em Cachoeira do Sul

Novas instalações do CIEE-RS em Cachoeira do Sul

CIEE-RS/DIVULGAÇÃO/JC
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Eduardo
O CIEE-RS agora tem uma nova sede em Cachoeira do Sul, na Região Central do Estado. O espaço é mais amplo do que o anterior, com isso, foi triplicada a área para o atendimento aos estudantes de Cachoeira do Sul e de outros 11 municípios vizinhos que acessam os serviços oferecidos pela instituição.

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