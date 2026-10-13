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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 17:43

Indústria de estruturas metálicas investirá R$ 15 milhões em Rio Grande

Diretor-presidente da LW Soluções Metálicas, Luiz Weber projeta que capacidade produtiva será triplicada

Diretor-presidente da LW Soluções Metálicas, Luiz Weber projeta que capacidade produtiva será triplicada

LW Soluções Metálicas/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A LW Soluções Metálicas investe em uma nova planta industrial em uma área de 20 mil metros quadrados no Distrito Industrial de Rio Grande. Fruto de um aporte de R$ 15 milhões, em recursos próprios, a fábrica deverá triplicar a atual capacidade produtiva, que é de 100 toneladas de estrutura por mês. Além disso, o valor deverá ser utilizado para ampliação da automação dos processos.

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