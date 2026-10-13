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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 15:52

Corsan investe R$ 60 milhões e reforça ações preventivas no Litoral Norte para o verão

Com cerca de 435 mil moradores permanentes, o Litoral Norte recebe um contingente muito maior de pessoas durante o verão

Com cerca de 435 mil moradores permanentes, o Litoral Norte recebe um contingente muito maior de pessoas durante o verão

Divulgação/Corsan/JC
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A limpeza de um reservatório, a revisão de uma bomba ou a manutenção de uma tubulação. São atividades que fazem parte da rotina dos sistemas de saneamento, mas que ganham atenção especial nos meses que antecedem a chegada dos veranistas. Entre junho e outubro de 2026, a Corsan intensificou os trabalhos preventivos nos 17 municípios atendidos pela Companhia no Litoral Norte, em uma ação coordenada que já recebeu R$ 60 milhões em investimentos.

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