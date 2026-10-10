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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 17:13

Hospital de Clínicas de Ijuí tem investimento de mais de R$ 100 milhões

Hospital de Clínicas de Ijuí.

Hospital de Clínicas de Ijuí.

HCI/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Em plena expansão, o Hospital de Clínicas de Ijuí projeta chegar, no prazo de dez anos, a 500 leitos para garantir o atendimento de referência que hoje abrange 283 municípios - ou até 3,5 milhões de pessoas - desde a Fronteira Oeste, a Região Central até o Noroeste gaúcho.

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