Abertura do Pompéia Pryme é prevista para 2027 em Canela

Está prevista para daqui um ano, em outubro de 2027, a abertura ao público do novo complexo hospitalar Pompéia Pryme, em Canela, na Serra. Até lá, o Pompéia Ecossistema de Saúde, que fará a gestão do hospital de alta complexidade, anuncia investimentos de R$ 50 milhões para equipar e mobiliar o empreendimento. A construção do Pompéia Pryme é feita pela Novalternativa Incorporadora, com aporte de R$ 200 milhões. A entrega das obras físicas está prevista para o final deste ano.





A estrutura terá dois andares compartilhados para UTI, bloco cirúrgico e emergência. Serão duas torres, cada uma com outros cinco andares. Uma delas com áreas para internações e outra para o centro clínico.





"Chegamos ao término da construção do último andar das duas torres. Agora, a obra física está na fase de acabamento dos andares. Todo esse processo deve estar finalizado em dezembro, quando iniciaremos o trabalho de adequação do layout, mobiliário e equipamentos para a operação", explica o diretor de negócios do Pompéia, Alexandre Escobar.





Uma etapa que, mesmo com as obras ainda em andamento, já teve início. Em abril, Escobar esteve na China, de onde, segundo ele, trouxe novas ideias sobre tecnologias dedicadas à eficiência dos espaços internos hospitalares. É o caso dos robôs usados para dispensar medicamentos nos quartos.





"O uso de robôs para serviços, atendimento direto aos pacientes ou robôs cirúrgicos está entre os investimentos que faremos no novo hospital e também nas nossas operações em Caxias do Sul. É uma das partes desse processo de equipar os novos espaços", comenta o diretor.





O Pompéia Pryme terá 90 leitos hospitalares, 10 leitos de UTI, cinco salas cirúrgicas, dez salas de quimioterapia, ressonância, tomografia e salas de radiografia.

Segundo Alexandre Escobar, os aportes, a partir de janeiro, serão dedicados primeiro ao layout interno e, já nesta primeira etapa, à montagem do bloco cirúrgico, da UTI e da emergência. Na segunda etapa, será o momento do mobiliário e equipamentos de tecnologia, como os robôs.

Melhorias em Caxias do Sul

Enquanto a expansão do Pompéia avança em Canela, em Caxias do Sul, há planos de melhorias nos serviços, com investimentos na estrutura física, a partir do próximo ano, ainda sem valores a serem investidos definidos pela direção.





Em uma das frentes, será equipado o novo centro clínico, que tem o prédio de 12 andares já pronto no mesmo quarteirão do Hospital Pompéia. Junto a essa estrutura, também haverá um edifício garagem, possivelmente com investimento de parceiros.





Na estrutura principal do Pompéia, os planos são investir em melhorias nos espaços de internação e mobilidade para os pacientes e visitantes.





"Já levaremos, por exemplo, a nossa estrutura de laboratórios para um novo espaço na esquina onde ficava uma antiga farmácia da Unimed. Facilitará a circulação e o acesso aos serviços", aponta o diretor.





Entre os setores que receberão melhorias, a prioridade está, segundo Escobar, no bloco cirúrgico.

Ficha técnica