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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 13:21

Agross investe R$ 71 milhões para ganhar escala com fábrica em Carazinho

Nova fábrica da Agross em Carazinho produzirá em série implementos agrícolas e equipamentos de maior porte

Nova fábrica da Agross em Carazinho produzirá em série implementos agrícolas e equipamentos de maior porte

AGROSS DO BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Agross do Brasil projeta investir R$ 71 milhões na construção de uma fábrica em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul, para ampliar a escala de produção e abrir espaço para equipamentos de maior porte e novas linhas de produtos. A unidade será a segunda da fabricante gaúcha de implementos agrícolas e tem previsão de começar a produzir entre o final de 2028 e o início de 2029.

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