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Publicada em 02 de Outubro de 2026 às 07:53

Primeira fase do campus do Itec deve ser concluída até o fim do ano

Obras do Itec, em Gravataí

Obras do Itec, em Gravataí

Itec/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter



Chega a 40% a execução das obras da primeira fase do campus do Instituto de Tecnologia e Computação (Itec), em Gravataí. A perspectiva é de que, no final deste ano, as obras civis desta primeira parte do projeto estejam concluídas e, a partir de então, a estrutura interna do campus seja organizada para, em março, iniciarem as aulas da primeira turma, com 60 alunos. O local garantirá, além da estrutura para o ensino, a moradia a esses estudantes.

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