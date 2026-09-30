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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 11:07

Rede de farmácias Ultramed Popular inaugura quatro lojas no ano

Inauguração de farmácia da Ultramed em Santa Cruz do Sul

Inauguração de farmácia da Ultramed em Santa Cruz do Sul

Ultramed/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A rede de farmácias Ultramed Popular segue em expansão no Interior do Estado. Somente neste ano, a expectativa é garantir um crescimento no faturamento superior a 20%, resultado da abertura de novas lojas. Na última semana, foi inaugurada uma farmácia em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Ao todo, neste ano, são quatro novas filiais, com aporte estimado em R$ 10,2 milhões entre os investimentos em estrutura civil, montagem das lojas e dos estoques de medicamentos.

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