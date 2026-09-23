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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 09:18

Bairro com praia artificial tem segunda etapa lançada em Canoas

Como será a

Como será a "praia" no bairro São José, em Canoas. O empreendimento Essence Condomínio Clube terá uma praia artificial como principal atrativo.

Ábaco Urbanizadora/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Avança mais uma etapa a construção da "praia" no bairro São José, em Canoas. O empreendimento Essence Condomínio Clube, que terá uma praia artificial como principal atrativo, com desembolso total de R$ 21,3 milhões da Ábaco Urbanizadora, teve a sua segunda fase, chamada Terra, lançada neste mês.

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