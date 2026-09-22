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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 15:46

Empresa deve investir R$ 30 milhões até 2029 em hubs de carregamento de veículos

Empresa RIC Charge tem dois hubs operando em Porto Alegre e terá seis até dezembro deste ano

Empresa RIC Charge tem dois hubs operando em Porto Alegre e terá seis até dezembro deste ano

RIC Charge/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Com a ascensão do mercado de veículos eletrificados no Rio Grande do Sul, cresce o leque de demandas dos usuários e uma delas é que, além da necessidade de pontos em todas as cidades para o carregamento, os espaços devem ser mais atraentes para que o cliente permaneça durante o período em que o veículo está conectado.

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