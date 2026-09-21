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CapaAnuário de InvestimentosEducação

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 14:56

Projeto de modernização do Colégio Anchieta tem investimento de R$ 18 milhões

Projeção da área externa do novo Auditório do Colégio Anchieta.

Projeção da área externa do novo Auditório do Colégio Anchieta.

Colégio Anchieta/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A modernização do auditório e a revitalização do Museu Anchieta de Ciências Naturais, com um acervo que remonta a 1908, estão entre as principais estruturas que receberão investimentos a partir de dezembro deste ano, em um projeto do Colégio Anchieta com desembolso anunciado de R$ 18 milhões. De acordo com a direção da escola, que atende 3 mil alunos e tem área de 12 hectares no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre, o projeto vai além de reformas prediais. Incluirá nova estrutura tecnológica, acessibilidade, segurança e atualização dos ambientes.

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