Goods BR projeta mais de R$ 50 milhões em investimentos em Gramado

Após vender seu centro de distribuição em Gramado, a moveleira Goods BR passou a direcionar parte dos negócios para o setor imobiliário e para o turismo. Entre os projetos em desenvolvimento estão a implantação do Colégio Bom Jesus em Gramado, que representa um aporte de R$ 30 milhões, e o Parque Maria Fumaça, orçado em R$ 20 milhões.
A mudança de foco não significa, porém, o encerramento das atividades tradicionais da empresa. A Goods BR mantém a loja no centro de Gramado, segue produzindo móveis e atuando na decoração de imóveis. Segundo o diretor Josué Neumann Spengler, os proprietários passaram a concentrar uma parcela maior dos esforços em investimentos imobiliários e, mais recentemente, no turismo.
“A Goods BR continua. Ela continua atendendo seus clientes, continua com loja no centro de Gramado, continua produzindo móveis e decorando imóveis. Ou seja, continua no papel que já desempenha há 20 anos. Porém, os proprietários estão mais focados nos investimentos imobiliários e, agora, colocando um pezinho também no turismo”, explica Spengler.
Um dos principais projetos é a implantação de um bairro planejado na entrada de Gramado, na mesma região onde serão instalados o Colégio Bom Jesus e o Parque Maria Fumaça. O empreendimento deverá contar com entre 450 e mil unidades imobiliárias e tem valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 1,5 bilhão.
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