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CapaAnuário de InvestimentosIndústria

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:17

Centro de distribuição de moveleira de Gramado é comprado por R$ 20 milhões por fábrica de chocolates

Área pertencia à Goods BR, que realizará queima de estoque antes de passar estrutura para a DeCacau

Área pertencia à Goods BR, que realizará queima de estoque antes de passar estrutura para a DeCacau

Alam Dias/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A moveleira Goods BR, de Gramado, vendeu seu centro de distribuição (CD), localizado no Vale das Montanhas, por R$ 20 milhões para a fabricante de chocolates DeCacau. O movimento ocorreu em um momento de expansão de ambas as empresas. Por um lado, a indústria de móveis já não precisava mais da estrutura. Por outro, a compradora a integrará em sua estratégia de expansão.

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