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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 20:27

Invest RS estima R$ 48 bilhões em potenciais investimentos no RS em 2026

Vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea destaca projetos em áreas estratégicas

Vice-presidente da Invest RS, Eduardo Lorea destaca projetos em áreas estratégicas

Mauricio Tonetto/Secom/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
O Rio Grande do Sul está no mapa dos investimentos prioritários da economia mundial. Essa é a avaliação da Invest RS após a divulgação do quarto boletim mensal de investimentos intermediados pela agência, levando em consideração os dados de agosto.

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