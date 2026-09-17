Bairro empresarial toma forma em Pelotas dez anos depois de anunciado

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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 11:38
Dez anos depois de anunciado em Pelotas, no Sul do Estado, desde maio deste ano o Eixo Sul Complexo Industrial e Logístico, agora com investimento da Brasil Terrenos, sai do papel às margens da BR-116, no Bairro Três Vendas.Brasil Terrenos/JC/Divulgação