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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 16:01

Cooperativa do Norte do RS investe R$ 26,8 milhões para ampliar produção

Contrato da Cooperativa Água Santa (Coasa) com o BRDE foi celebrado durante a Expointer 2026

Contrato da Cooperativa Água Santa (Coasa) com o BRDE foi celebrado durante a Expointer 2026

Coasa/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A Cooperativa Agrícola Água Santa (Coasa), com sede em Água Santa, no Norte do Rio Grande do Sul, investirá R$ 26,8 milhões na ampliação da capacidade de armazenagem de grãos, da fábrica de rações e na modernização do sistema de secagem. O valor será financiado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que celebrou o contrato durante a Expointer 2026.

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