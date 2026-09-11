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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 08:19

Pelotas Parque Tecnológico projeta investimento de R$ 41 milhões

Projeção de como ficará o Hub de Saúde do Pelotas Parque Tecnológico.

Projeção de como ficará o Hub de Saúde do Pelotas Parque Tecnológico.

Pelotas Parque Tecnológico/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Prestes a completar uma década de atuação, o Pelotas Parque Tecnológico avança para se firmar como um potencial polo nacional e até mesmo uma referência internacional na área de pesquisa e desenvolvimento em saúde e biotecnologia. O próximo grande passo é previsto para fevereiro de 2027, com a inauguração de um novo prédio no complexo, o Hub da Saúde. Será dedicado, principalmente, à instalação de laboratórios de certificação a serem validados tanto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quanto por instituições estrangeiras, e que deem respaldo a novos medicamentos, vacinas ou pesquisas desenvolvidos no Sul do Estado.

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