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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 14:51

Indústria de embalagens investe R$ 65 milhões em nova planta na Serra Gaúcha

Galvanotek ingressará em novo mercado de embalagens com uma segunda unidade industrial em Barão, cidade vizinha a Carlos Barbosa

Galvanotek ingressará em novo mercado de embalagens com uma segunda unidade industrial em Barão, cidade vizinha a Carlos Barbosa

Galvanotek/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A Galvanotek, indústria especializada em embalagens de plástico com sede em Carlos Barbosa, está investindo R$ 65 milhões para expandir sua produção. Além de permitir a ampliação do volume fabricado, o aporte dará conta da construção de uma nova unidade industrial em Barão que acrescentará ao portfólio da marca um novo produto: embalagens de papelão ondulado.

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