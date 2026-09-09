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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 14:21

Construtora Tenda investe R$ 300 milhões na Região Metropolitana

Condomínio Morada do Campo 2, localizado no bairro Campo Novo, em Porto Alegre

Condomínio Morada do Campo 2, localizado no bairro Campo Novo, em Porto Alegre

Tenda/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A construtora Tenda consolida, em 2026, a liderança no segmento de moradias populares na Região Metropolitana de Porto Alegre. De acordo com o diretor de negócios regionais da construtora, Weliton Costa, neste ano, serão lançadas 3 mil unidades habitacionais, distribuídas em sete empreendimentos. Até o começo de setembro, foi atingida a marca de 2 mil unidades. Um dos empreendimentos entregues em 2026 (no mês de abril) foi o Morada do Campo II, no Bairro Campo Novo, na Zona Sul de Porto Alegre, da faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida. 

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