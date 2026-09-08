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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 17:20

Empreendimento de R$ 190 milhões entra na reta final no Litoral Norte

Occhi Marina Club, em Capão da Canoa, tem Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 330 milhões

Occhi Marina Club, em Capão da Canoa, tem Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 330 milhões

D1 Empreendimentos/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A D1 Empreendimentos avança na reta final de um projeto de aproximadamente R$ 190 milhões no Litoral Norte gaúcho. Com conclusão prevista para dezembro, o Occhi Marina Club, localizado às margens da Lagoa dos Quadros, em Capão da Canoa, tem Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 330 milhões e é uma das principais apostas da incorporadora no segmento de alto padrão.

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