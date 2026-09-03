Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAnuário de InvestimentosInfraestrutura

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:50

Empresa gaúcha investe R$ 30 milhões para ampliar abastecimento no Salgado Filho

TRI Aviation prevê fornecer cerca de 1 milhão de litros de combustível por ano no aeroporto de Porto Alegre

TRI Aviation prevê fornecer cerca de 1 milhão de litros de combustível por ano no aeroporto de Porto Alegre

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A TRI Aviation vai investir R$ 30 milhões para instalar uma operação de abastecimento de aeronaves no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A empresa gaúcha, que já atua no aeroporto de Canela, começa a atender na Capital ainda em setembro, inicialmente por meio de uma estrutura temporária. A base definitiva deverá ficar pronta em até 12 meses.

Notícias relacionadas