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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 14:22

Alisul Alimentos investe R$ 25 milhões em fábrica de São Leopoldo

Fábrica da Alisul Alimentos, em São Leopoldo, receberá aportes a partir de financiamento com o BRDE

Fábrica da Alisul Alimentos, em São Leopoldo, receberá aportes a partir de financiamento com o BRDE

Alisul Alimentos/Divulgação
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A Alisul Alimentos, indústria voltada à nutrição animal com sede em São Leopoldo, investirá R$ 25 milhões para qualificar a produção a partir de três diferentes frentes. O valor será financiado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que celebrou o contrato na segunda-feira, 31 de agosto, durante a Expointer 2026. 

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