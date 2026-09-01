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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 19:12

Biamar investe R$ 24 milhões em expansão fabril em Farroupilha

A marca produz cerca de 700 mil peças por ano

A marca produz cerca de 700 mil peças por ano

Isadora Jacoby/Especial/JC
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A Biamar investe em torno de R$ 24 milhões na ampliação e modernização da planta fabril localizada na cidade de Farroupilha, na Serra Gaúcha.

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