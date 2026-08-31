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CapaAnuário de InvestimentosVeículos

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 19:54

Carburgo desembolsa R$ 15 milhões em duas novas concessionárias

Projeção da nova concessionária

Projeção da nova concessionária

Carburgo/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Com inauguração prevista para este mês de setembro, em Canoas, e outra para novembro, em Pelotas, a Carburgo, originária do Vale do Sinos, dá a largada, com duas novas concessionárias, na ampliação do seu portfólio com a marca chinesa Omoda & Jaecoo. É a primeira montadora chinesa entre as concessionárias da Carburgo, que investe até R$ 15 milhões entre a aquisição dos imóveis e a padronização das lojas às exigências da marca.

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