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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 18:08

Hospital Ernesto Dornelles mira faturamento de R$ 1 bilhão em 5 anos

Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre

Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre

Hospital Ernesto Dornelles/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Novo superintendente-geral do Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, o médico e executivo Mauro Medeiros Borges assume o posto com o objetivo de avanço nas estruturas e especialidades do complexo. A instituição, que tem 85% de seus pacientes formados por servidores públicos do Estado, inicia agora uma nova fase de gestão. 

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