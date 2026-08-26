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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 20:32

Vinícola Aurora moderniza indústria e aposta em novas embalagens

A Cooperativa Vinícola Aurora lançou neste mês uma nova roupagem a um dos seus rótulos de vinho mais tradicionais, o Sangue de Boi.

A Cooperativa Vinícola Aurora lançou neste mês uma nova roupagem a um dos seus rótulos de vinho mais tradicionais, o Sangue de Boi.

Aurora/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A Cooperativa Vinícola Aurora lançou neste mês uma nova roupagem a um dos seus rótulos de vinho mais tradicionais, o Sangue de Boi, que agora pode ser encontrado em embalagem DA Tetra Pak, de 750ml. Considerada uma marca de porta de entrada para muitas pessoas no mundo do vinho, a Aurora considera essa mais uma adaptação aos novos hábitos de consumo. A inovação é resultado de um investimento de R$ 750 mil, que inclui mudanças na linha de envase, desenvolvimento de embalagem e ações de divulgação do produto renovado.

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