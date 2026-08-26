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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 07:51

Avança nova planta de biocombustível em Erechim, no Norte do Estado

Grupo Vaccaro, em Erechim.

Grupo Vaccaro, em Erechim.

Vaccaro/JC/Divulgação
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Com as fundações para a futura indústria prontas, o Grupo Vaccaro, de Erechim, no Norte do Estado, executa a fase de montagem das estruturas metálicas da sua futura usina de produção de biocombustíveis. A estimativa é de que a obra, com previsão de entrega em fevereiro de 2027, esteja 50% executada agora.

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